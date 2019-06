Luigi's Mansion 3 si mostra nella sequenza cinematica introduttiva!

Luigi's Mansion 3, atteso terzo capitolo della serie di avventure che vedono Luigi improvvisarsi acchiappafantasmi, è stato tra i titoli protagonisti dell'E3 2019 targato Nintendo.

Il gioco, oltre che in un nuovo e ricchissimo trailer è stato infatti anche oggetto di approfondimento presso la postazione della Nintendo Treehouse. Qui, il team della Grande N ha trasmesso una lunga sessione di gameplay di Luigi's Mansion 3.

Ora il titolo torna a mostrarsi in nientemeno che la sequenza cinematica iniziale, che ci introduce alle nuove avventure di Luigi e che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato ci mostra Luigi in compagnia di altre figure iconiche del Regno dei Funghi, a bordo di un grazioso pulmino pronto a condurli alla loro prossima destinazione. Si tratta di uno stupendo albergo di lusso, e Mario, Peach e gli altri non sembrano vedere l'ora di potersi godere un meritato soggiorno all'insegna del relax.

Purtroppo, ad oggi non è ancora stata annunciata la data di pubblicazione precisa di questa nuova esclusiva Nintendo Switch. Nonostante ciò, la Casa di Kyoto ha confermato il 2019 come finestra di uscita del gioco. Per ingannare l'attesa che ci separa da nuove informazioni, vi invitiamo a dare uno sguardo al nostro provato di Luigi's Mansion 3, all'interno del quale Marco Mottura ci racconta le sue prime impressioni sul gioco, dopo averlo potuto provare in anteprima direttamente nel corso della fiera losangelina.