Luigi's Mansion 3: il Poltergust G-00 protagonista di un nuovo trailer

Nintendo ha da poco pubblicato un nuovo trailer di Luigi's Mansion 3, questa volta dedicato interamente al G-00, nuovo modello di Poltergust che aiuterà il fratello di Mario nel corso delle sue passeggiate tra le stanze dell'Hotel Miramostri.

Il breve trailer, che strizza l'occhio alle televendite in onda a qualsiasi ora del giorno e della notte, ci presenta tutte le funzionalità del Poltergust G-00. Questo incredibile strumento permette a Luigi non solo di catturare le presenze che si aggirano per l'albergo infestato, ma anche di scovare segreti, soffiare e aspirare oggetti. Nel corso dell'avventura otterrete anche delle funzionalità aggiuntive che vi consentiranno di sbloccare l'accesso a nuove aree segrete e raccogliere le gemme nascoste nei piani già esplorati precedentemente.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che il gioco è disponibile ormai da qualche giorno sia in formato fisico che digitale (su eShop) in esclusiva su Nintendo Switch. Sulle nostre pagine trovate anche la recensione di Luigi's Mansion 3 a cura di Francesco Fossetti.

Se avete bisogno d'aiuto, inoltre, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida con trucchi e consigli su come dare la caccia ai fantasmi di Luigi's Mansion 3.