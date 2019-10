Luigi's Mansion 3: nuovo video di gameplay e nuovo spot TV giapponese

La vacanza da sogno... o meglio, da incubo, di Luigi sta per cominciare, dato che mancano ormai pochi giorni all'arrivo di Luigi's Mansion 3, terzo capitolo della celebre saga dedicato al fifone fratello di Mario, che dovrà farsi coraggio e trasformarsi in acchiappafantasmi.

Nintendo ha tutta l'intenzione di tenere alto l'hype dei fan e di coloro che aspettano il gioco, ed ha diffuso dunque un nuovo divertente spot per la TV giapponese, e anche un nuovo video di gameplay, della durata di circa sei minuti.

Il filmato ci offre una panoramica del gioco, delle sue meccaniche e delle sue modalità. In Luigi's Mansion 3, il buon vecchio Luigi avrà a disposizione una versione potenziata del Poltergust, ma anche un nuovo set di mosse per indebolire ed intrappolare i dispettosi fantasmi.

Potrà inoltre contare sull'aiuto di Gommiluigi (Gooigi in inglese), una nuova invenzione del Professor E. Gadd, che è una sorta di clone di Luigi ma gommoso, che possa dunque intrufolarsi in spazi angusti, camminare sulle spine e superare oggetti appuntiti, aiutando così il protagonista a superare ostacoli che altrimenti lo terrebbero bloccato. Gommiluigi può anche essere giocato da un secondo giocatore in modalità co-op.

In attesa dell'uscita, date un'occhiata alla nostra anteprima di Luigi's Mansion 3. Potete anche approfondire sul personaggio, leggendo il nostro speciale su Luigi.