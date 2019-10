Luigi's Mansion 3: nuovo video di gameplay sul sito ufficiale americano

Oggi è stato aperto il nuovo sito per il Nord America di Luigi's Mansion 3, la prossima esclusiva per Nintendo Switch, che contiene screenshot, dettagli e un nuovo trailer dedicato all'idraulico fifone.

Il sito americano segue l'apertura di quello giapponese dei giorni scorsi in cui era già comparso un nuovo video di Luigi's Mansion 3. Nell'ultimo trailer possiamo vedere un terrificante incontro tra Luigi e King Boo per poi passare a quello che sembra essere il filmato introduttivo del gioco, con Mario, Luigi e Peach che arrivano in hotel accompagnati da una serie di Toad. Poi alcune immagini della "mansion" e di Luigi intento a combattere contro i fantasmi per poi raccogliere il bottino. Infine c'è una scena dedicata alla ScareScraper Mode, una modalità multiplayer di Luigi's Mansion 3.

Luigi's Mansion 3 si prepara al lancio del 31 ottobre, in esclusiva su Nintendo Switch. In attesa di mettere le mani su gioco, vi invitiamo a leggere il nostro speciale dedicato a Luigi, uno dei "player two" più famosi del panorama videoludico.