Luigi's Mansion 3: una data di uscita avvistata su Amazon Messico!

Luigi's Mansion 3 è stato tra i protagonisti dell'E3 2019 di Nintendo: oltre a mostrarsi durante il Direct, il gioco ha infatti avuto ampio spazio durante il Treehouse.

Durante le trasmissioni di quest'ultima sono infatti state mostrate al pubblico diverse sessioni di gameplay di Luigi's Mansion 3. Tuttavia, nonostante sia stato decisamente al centro della scena, la nuova avventura a base di fantasmi per Nintendo Switch è rimasta priva di una data di pubblicazione precisa. Tuttavia, quest'ultima potrebbe essere stata svelata per errore dalla divisione Messicana di Amazon!

Un attentissimo utente attivo sul forum ResetEra ha infatti segnalato alla community videoludica un interessante avvistamento. "Mr Cacefito", in particolare, ha sottolineato come la scheda dedicata a Luigi's Mansion 3 presente su Amazon Messico riporti una data di uscita precisa, corrispondente al prossimo venerdì 4 ottobre! Il periodo indicato potrebbe essere realistico: del resto un'immagine riassuntiva pubblicata da Nintendo dedicata ai giochi Switch in uscita tra 2019 e 2020, indica il gioco come in uscita nel corso del quarto trimestre 2019.



Per saperne di più, tuttavia, dovremo attendere l'annuncio ufficiale da parte della Casa di Kyoto! In attesa di scoprire quanto potremo tornare a dar battaglia a creature di ectoplasma, potete leggere il provato di Luigi's Mansion 3 realizzato dal nostro Marco Mottura durante l'E3 2019.