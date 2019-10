Luigi's Mansion 3: prime recensioni positive per la nuova esclusiva Nintendo

Luigi's Mansion 3 arriverà nei negozi il 31 ottobre (giusto in tempo per Halloween) ma nelle scorse ore è scaduto l'embargo internazionale sulle recensioni imposto dal publisher... come se la cava il nuovo gioco Nintendo? Decisamente bene, a giudicare dai voti delle prime recensioni pubblicate.

Tanti i voti positivi che oscillano tra 8 e 9, con qualche Perfect Score (10/10), a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto dagli sviluppatori con questo terzo capitolo della saga dedicato al fratello di Mario. Tra le prime recensioni positive troviamo quelle di Vandal, GamesBeat, GameInformer USA, Switch Player, Hobby Consolas, Nintendo Life, Destructoid e JeuxActu.

Luigi's Mansion 3 Recensione

VGC - 10/10

Vandal - 9.3/10

GamesBeat - 9.2/10

GameInformer USA - 8.5/10

Stevivor - 8/10

Switch Player - 10/10

Hobby Consolas - 92/100

Critical Hit - 80/100

3D Juegos - 90/100

IGN USA - 83/100

EGM USA - 8/10

GameSpot - 8/10

JeuxActu - 9/10

Nintendo Life - 9/10

Destructoid - 9/10

Su Metacritic, Luigi's Mansion 3 ha un Metascore di 86, destinato a cambiare (in positivo o negativo) con l'arrivo di ulteriori pareri nelle prossime ore. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Luigi's Mansion 3 a cura di Francesco Fossetti, rimasto decisamente colpito dalla nuova produzione Nintendo.