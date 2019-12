Luigi's Mansion 3: riprodotto in scala 1:1 il Poltergust G-00, eccolo in video

Avete amato Luigi's Mansion 3 e le atmosfere dell'esclusiva Nintendo Switch continuano a mancarvi? Allora non potete perdervi un nuovo filmato che mostra la replica a dimensioni reali del Poltergust G-00, il bizzarro strumento utilizzato dal baffuto protagonista per interagire con l'ambiente e risucchiare i fantasmi.

Nelle ultime ore è infatti stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale dell'azienda di Kyoto un nuovo video nel quale alcuni artisti si sono messi al lavoro per riprodurre in maniera estremamente fedele il gadget che abbiamo usato e apprezzato nel corso dell'avventura. Come potete ben vedere nel filmato, che trovate qui sopra, è stata riposta grande attenzione in ogni singolo particolare e il risultato, sul cosplayer di Luigi, è semplicemente incredibile.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che solo qualche settimana fa Nintendo ha dedicato un intero trailer al Poltergust G-00 di Luigi's Mansion 3, il quale richiama in modo buffo alcune televendite.

Vi ricordiamo che risale solo a qualche giorno fa la notizia secondo la quale il prossimo anno Luigi's Mansion 3 si espanderà con un Multiplayer Pack, un DLC a pagamento ricco di attività da svolgere in compagnia di altri giocatori.