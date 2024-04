Luigi's Mansion 3 in sconto su Amazon, mai prima d'ora ad un prezzo così basso

Luigi's Mansion 3, l'esclusiva per Nintendo Switch datata ottobre 2019, è finalmente acquistabile su Amazon a prezzo scontato, sono necessari 40,99 euro per acquistare il titolo, un ottimo prezzo per recuperarlo.

Vai subito all'offerta Si tratta del prezzo più basso che il gioco abbia mai ottenuto dalla sua data di lancio, un'offerta davvero interessante se il titolo manca alla vostra collezione, con uno sconto di ben 19 euro dal prezzo di listino di 59,99 euro.



La serie Luigi's Mansion nasce nel 2001 e vede il primo capitolo uscire per Nintendo Gamecube, il secondo capitolo vedrà la luce solamente nel 2013 per Nintendo 3DS e nel 2019 è uscito per Nintendo Switch l'ultimo capitolo, un prodotto che riesce a tener testa al capostipite della saga, rivendicando la grande originalità e riuscendo, nelle tredici ore necessarie a raggiungere i titoli di coda, a sorprendere costantemente con enigmi e fasi action molto appassionanti e divertenti.

