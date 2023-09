Luigi's Mansion 3 in sconto su Amazon: nuovo prezzo in offerta

Luigi's Mansion 3, l'esclusiva per Nintendo Switch datata ottobre 2019, è finalmente acquistabile su Amazon a prezzo scontato, sono necessari 45,99 euro per acquistare il titolo, un ottimo prezzo per recuperarlo.

Si tratta di uno dei prezzi più bassi che il gioco abbia mai ottenuto dalla sua data di lancio, un'offerta davvero interessante se il titolo manca alla vostra collezione, con uno sconto di ben 14 euro dal prezzo di listino di 59,99 euro.



La serie Luigi's Mansion nasce nel 2001 e vede il primo capitolo uscire per Nintendo Gamecube, il secondo capitolo vedrà la luce solamente nel 2013 per Nintendo 3DS e nel 2019 è uscito per Nintendo Switch l'ultimo capitolo, un prodotto che riesce a tener testa al capostipite della saga, rivendicando la grande originalità e riuscendo, nelle tredici ore necessarie a raggiungere i titoli di coda, a sorprendere costantemente con enigmi e fasi action molto appassionanti e divertenti.

Vi ricordiamo che su Amazon è ancora attiva la promozione che prevede 6 euro di buono sconto ricaricando l'account di almeno 60 euro, applicabile anche in i giochi in preordine e in tutte le offerte che vi segnaliamo. Andrete così a pagare il gioco solamente 39,99 euro, un prezzo assolutamente ottimo per un'esclusiva Nintendo che, come sappiamo bene, non scenderà mai troppo di prezzo.