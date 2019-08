Luigi's Mansion 3 per Switch: a caccia di fantasmi in cooperativa nel video del PAX West

Dopo essersi divertito tra gli stand della Gamescom di Colonia, il fratello di Super Mario reindossa i panni dell'acchiappafantasmi e va a caccia di spiritelli nel nuovo video gameplay di Luigi's Mansion 3 dal PAX West.

A occuparsi di questo ambizioso platform puzzle votato alla cooperativa multiplayer ci saranno gli autori canadesi di Next Level Games sotto l'attenta supervisione di Kensuke Tanabe, lo sviluppatore capo di Super Mario Bros. 2 per NES nonchè sceneggiatore di The Legend of Zelda: A Link to the Past e della versione originaria di Zelda Link's Awakening per Game Boy.

Il trailer offertoci da Nintendo durante la kermesse videoludica di Seattle ci permette di ammirare delle nuove scene di gioco incentrate sull'esplorazione dell'hotel infestato della campagna principale, con un focus sugli elementi di equipaggiamento che potremo evolvere indossando il Poltergust G-0M nei panni di quel fifone di Luigi.

Sempre in questo video riusciamo inoltre ad assistere a degli interessanti spezzoni di gameplay inediti dedicati alla Torre del Caos, l'ambientazione scelta dagli autori di Luigi's Mansion 3 per fare da sfondo alle attività cooperative che ci terranno impegnati insieme ai nostri amici.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al trailer di cui sopra, non prima però di ricordarvi che Luigi's Mansion 3 sarà disponibile a partire dal 31 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch. Per un ulteriore approfondimento su questo progetto, potete leggere il nostro speciale su Luigi's Mansion 3 a firma di Marco Mottura.