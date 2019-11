Luigi's Mansion 3: dove trovare tutti i Boo segreti e sbloccare la Torcia B

L'Hotel Miramostri di Luigi's Mansion 3 è ricco di misteri e insidie. All'interno dell'albergo sono nascosti anche 16 Boo segreti da scovare: in questa mini-guida vi mostriamo dove trovarli tutti, in modo da sbloccare la Torcia di tipo B.

Dopo avervi mostrato dove trovare tutte le gemme di Luigi's Mansion 3, di seguito vi spieghiamo dove si trovano tutti i 16 Boo segreti sparsi nell'Hotel Miramostri. Ne troverete uno in ogni piano, ad esclusione del Piano 15.

Le posizioni di tutti i Boo segreti di Luigi's Mansion 3

Seminterrato 2

Dirigetevi verso l'area dell'acquedotto. Ora usate la valvola per ruotare e rilasciare il Boo nascosto, e proseguite nella tank room. Il Boo si trova nel frigorifero.

Seminterrato 1

Al primo piano seminterrato troverete la lavanderia, ma soprattutto il laboratorio. Per trovare il Boo nascosto, andate nella stanza sul lato sinistro, nell'area dove si trovano le lavatrici.

Piano 1

Andate verso lo schermo, fino a quando non vedi un doccione alla sua destra. Interagisci con questo doccione, fino a quando non appare il Boo segreto. Tornate all'ascensore, e lo troverete nascosto nel vaso a sinistra della prima area.

Piano 2

Andate nel bagno delle donne e aprite la porta più a sinistra.

Piano 3

Andate nel bagno degli uomini e interagite con la porta più a destra. Uscite e rispondete al telefono. Ora raggiungete la cella della prigione, combattete con la guardia e interagite con l'oggetto nella stanza. Tornate di nuovo al bagno degli uomini e interagite con il lavandino. Ora tornate indietro e, a sinistra, interagite con il vaso vicino.

Piano 4

Andate in bagno e rompete la cassetta degli attrezzi.

Piano 5

Andate alla stanza 504 e interagite con i cassetti.

Piano 6

Raggiungete l'area a tema medievale dell'hotel. Rompete un'armatura nell'area del balcone del Colosseo. Dirigetevi verso la porta a sinistra, giù per le scale, e rompete la statua che si trova dall'altra parte.

Piano 7

Nel giardino botanico, all'interno di un vaso.

Piano 8

Nell'area cinematografico. All'interno dello studio 1, rompete la cassa nell'angolo in basso a destra.

Piano 9

Andate al museo di storia innaturale, dove avete combattuto contro il boss dei dinosauri. Interagite con il dipinto in alto a destra.

Piano 10

Raggiungete la camera delle scale e rompete un vaso nella stanza.

Piano 11

Nella falsa camera da letto. Interagite con la scrivania sul lato sinistro della stanza.

Piano 12

Raggiungete la sala di Grotto e rompete i barili presenti nella stanza.

Piano 13

Al tredicesimo piano, nella sala Yoga.

Piano 14

Andate nell'area del negozio di articoli da regalo, a destra dell'ascensore. Per far apparire il fantasma, è sufficiente interagire con il registratore di cassa.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente i Boo segreti, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

Come sbloccare la Torcia B di Luigi's Mansion 3

Dopo aver trovato tutti i Boo segreti di Luigi's Mansion 3, andate al laboratorio e nella sezione Galleria. Qui potrete ottenere la Torcia di tipo B, uno speciale tipo di lampada portatile che proietta una luca a forma di Boo sui muri, come potete vedere nell'immagine riportata in basso.

Se avete bisogno di altri consigli per il gioco, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come accumulare le monete d'oro in Luigi's Mansion 3.