Luigi's Mansion 3: su Twitter una emoji dedicata per un periodo di tempo

Nintendo le ha pensate proprio tutte per alleviare la nostra attesa di Luigi's Mansion 3, nuovo capitolo della saga che vedrà impegnato il fifone fratello di Mario nel liberare dai fantasmi l'albergo in cui lui, Mario, Toad e Peach sono andati a trascorrere le vacanze.

In un'operazione commerciale simile a quanto già fatto per il lancio di The Legend of Zelda: Link's Awakening, la Grande N ha infatti collaborato su Twitter per rendere disponibile sul popolare social network per un periodo limitato di tempo, un'emoji dedicata proprio a Luigi's Mansion 3.

Nello specifico si tratta di uno dei fantasmini che saremo impegnati a combattere nel gioco, che si attiverà ogni volta che verranno scritti gli hashtag relativi al gioco, che sono #LuigisMansion3, #LuigisMansion, #Luigi e #Gooigi. Avete già provato ad utilizzarli?

E se cercate altri modi per trascorrere il tempo in attesa dell'uscita di Luigi's Mansion 3, prevista per il 31 Ottobre in esclusiva su Nintendo Switch, sul nostro sito trovate diversi interessanti articoli a riguardo. Date un'occhiata ad esempio alla storia della saga di Luigi's Mansion, e se ancora non vi basta, vi abbiamo parlato del fratello di Super Mario in uno speciale sul personaggio di Luigi.

Cosa vi attendete da Luigi's Mansion 3?