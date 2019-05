Luigi's Mansion 3 valutato in Corea: lancio previsto nel 2019?

L'ente coreano per la classificazione dei videogiochi ha valutato nelle scorse ore Luigi's Mansion 3, titolo annunciato lo scorso anno e poi sparito dai radar, ma che di fatto potrebbe essere più vicino del previsto...

La classificazione è una procedura che avviene di solito a ridosso del lancio di un prodotto, le tempistiche tra la valutazione e la reale messa in commercio non superano in genere i pochi mesi. Quasi certamente Luigi's Mansion 3 farà parte della lineup Nintendo Switch per la fine del 2019 insieme a Pokemon Spada e Scudo, Daemon x Machina e Animal Crossing.

Secondo alcuni rivenditori e insider, il nuovo Luigi's Mansion arriverà a fine ottobre, giusto in tempo per Halloween, periodo perfetto per tornare a caccia di fantasmi. L'annuncio ufficiale potrebbe avvenire durante il Direct E3 Nintendo previsto per martedì 11 giugno alle 18:00...