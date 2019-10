Luigi's Mansion 3: Video Anteprima della nuova esclusiva per Nintendo Switch

Siete pronti a tornare all'Hotel Miramostri? A poco meno di due settimane dal lancio, abbiamo avuto modo di provare nuovamente Luigi's Mansion 3, pronto a debuttare in esclusiva su Nintendo Switch il giorno di Halloween. Abbiamo raccolto le nostre impressioni in una Video Anteprima, un succoso antipasto in vista della recensione vera e propria.

Esattamente come i suoi predecessori, anche Luigi's Mansion 3 imbastisce un immaginario soft horror decisamente riuscito, sempre in bilico tra ironia a terrore. I suoi punti di forza, in ogni caso, non terminano affatto qui, poiché la nuova avventura del tremante eroe è anche incredibilmente varia. Ogni piano del resort infestato possiede uno stile unico, permettendo al gioco di rinnovarsi di mezz'ora in mezz'ora e diventare un'inesauribile fonte di trovate geniali.

Lo stile di gioco è quello di sempre: Luigi's Mansion 3 è un action/adventure che punta forte sull'elemento esplorativo e sulla risoluzione di semplici enigmi. Il fratello di Mario ha ancora una volta a sua disposizione il Poltergust, un aspirapolvere riadattato in macchina acchiappa-spettri con cui è possibile risucchiare o soffiare via non solo gli spaventosi fantasmi, ma anche gli elementi dello scenario. A sua disposizione ci sono anche altri strumenti, come una corda munita di ventosa con la quale spostare gli oggetti, lo Strobobulbo, un flash capace di stordire gli spettri, e l'Arcobaluce, che svela gli elementi invisibili. C'è tanta carne a cuocere, e ne abbiamo parlato in maniera molto più approfondita nella Video Anteprima allegata in cima a questa notizia e nell'anteprima di Luigi's Mansion 3 a cura del nostro Francesco Fossetti.