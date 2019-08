Luigi's Mansion 3: un video gameplay ci mostra un nuovo piano dell'hotel infestato

In occasione della Gamescom 2019 di Colonia, Nintendo è tornata a mostrare in azione Luigi's Mansion 3, certamente une delle esclusive più promettenti in arrivo nei prossimi mesi sulla console ibrida.

Il nuovo filmato di gameplay, che potete gustarvi tramite il player che trovate in cima a questa notizia, ci mostra un piano dell'hotel infestato dai fantasmi mai mostrato prima d'ora da parte di Nintendo. Possiamo dunque dare un nuovo sguardo al povero Luigi mentre cerca di farsi strada terrorizzato tra le stanze dell'hotel sfruttando la nuovissima versione del Poltergust G-0M, il singolare aspirapolvere con cui saremo in grado di catturare gli spettri che si aggirano per l'edificio. Interessante inoltre approfondire le meccaniche di cooperazione che sarà possibile attuare con Gooigi (in italiano Gommiluigi), la copia ectoplasmatica del nostro protagonista impaurito che dovremo necessariamente sfruttare per riuscire a completare alcuni puzzle ambientali. Gooigi, lo ricordiamo, permetterà di portare interamente a termine il titolo in co-op, dal momento che sarà un personaggio giocabile tanto quanto Luigi stesso.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Luigi's Mansion 3 sarà pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch il 31 ottobre 2019. In attesa di poter finalmente mettere le mani sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Luigi's Mansion 3 per tutti gli ulteriori approfondimenti del caso.