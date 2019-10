Luigi's Mansion 3: Video Recensione della nuova esclusiva Nintendo per Switch

18 anni dopo il lancio su GameCube, Luigi's Mansion debutta su Nintendo Switch con il terzo capitolo della serie che ci vedrà questa volta impegnati a liberare l'Hotel Miramostri dai fantasmi.

Grazie a una mole sporpositata di contenuti e di sorprese offerteci nel corso delle nostre scorribande tra le stanze dell'Hotel Miramostri (e non solo, merito di una solidissima componente multiplayer), l'ultima fatica digitale degli autori di Next Level Games non riesce solamente a tenere alta la bandiera di questa serie, ma ne realizza l'episodio più completo e divertente.

Ciò che rende davvero irresistibile e unico questo progetto, però, non è la ricchezza dei suoi contenuti ma la cura certosina riposta dal team al seguito di Kensuke Tanabe, una passione che si riflette sulla ricchezza di situazioni proposteci e, quindi, sull'estrema longevità e rigiocabilità di un progetto che, pur sembrando "leggero" all'apparenza, risulta essere incredibilmente profondo e intelligente.

Per ogni approfondimento sull'ultima perla fantasmagorica di Nintendo in arrivo il 31 ottobre in esclusiva su Switch, vi invitiamo perciò ad ammirare la video recensione che campeggia a inizio articolo e, qualora non l'aveste ancora fatto, la nostra recensione di Luigi's Mansion 3 a firma di Francesco Fossetti.