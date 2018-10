Luigi's Mansion Remake per 3DS: ecco i primi minuti di Gameplay!

Il remake per 3DS di Luigi's Mansion, grande classico Nintendo uscito originariamente nel 2001 su Gamecube, è ormai in dirittura di arrivo. Sarà infatti disponibile sulla portatile della casa di Kyoto a partire dal prossimo 19 ottobre.

A pochi giorni dalla sua uscita vi mostriamo quindi nel video di apertura i primi 12 minuti di gameplay del titolo per 3DS.

Il remake, oltre ad un ovvio upgrade grafico, vanta anche altre aggiunte, tra cui risulta particolarmente interessante la possibilità di affrontare la modalità storia in cooperativa con un amico.

Un prodotto sicuramente interessante per chi si fosse perso la versione originale uscita su Gamecube, ma anche un gradito antipasto per coloro che non riescono a contenere l'attesa per il nuovo Luigi's Mansion 3. Quest'ultimo, annunciato recentemente da Nintendo come in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2019, è, purtroppo, privo ad oggi di una data di uscita precisa ed ulteriori dettagli devono ancora essere annunciati.



Per ulteriori informazioni su "Luigi's Mansion Remake" vi rimandiamo al nostro recente provato, realizzato recentemente da Andrea Fontanesi.