Luigi's Mansion: un video mette a confronto le versioni GameCube e 3DS

Durante l'ultimoha annunciato a sorpresa il remake di Luigi's Mansion per i dispositivi della famiglia

Il titolo è stato pubblicato per la prima volta nell'ormai lontano 2001 in occasione del lancio in Giappone e Nord America di Nintendo GameCube. Il canale YouTube GameXplain ha subito colto l'occasione per mettere a confronto le due edizioni del gioco, e ha realizzato la video comparativa che potete ammirare in apertura di notizia.

Per il confronto sono state utilizzate le sequenze mostrate nel trailer dell'annuncio di tre giorni fa. Nonostante siano passati tanti anni dal lancio, per ovvie ragioni la versione per GameCube risulta superiore, dal momento che la nuova gira su un hardware portatile dalla potenza più contenuta. La risoluzione è più alta, le immagini sono più nitide e i modelli 3D sono migliori, così come gli effetti di luce. In ogni caso la versione 3DS pare difendersi egregiamente e l'esperienza di gioco, che è quella che conta di più, è riproposta in maniera immutata.

Cosa ve ne pare? Luigi's Mansion debutterà su Nintendo 3DS e 2DS nel corso di quest'anno. Vi ricordiamo che sulle console portatili della casa di Kyoto è già disponibile Luigi's Mansion 2.