Luiz Inácio Lula da Silva: i videogiochi insegnano solo morte e distruzione ai ragazzi

Il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva non sembra essere un grande appassionato di videogiochi e anzi, in un recente discorso al paese, ha bollato i videogiochi come spazzatura, prodotti che "insegnano solamente la cultura della morte."

Non è ovviamente la prima volta che i videogiochi vengono presi di mira da figure istituzionali, succede negli Stati Uniti così come in Europa, e anche in Brasile, come dimostrano le parole di Luiz Inácio Lula da Silva, che si è dimostrato ben poco disposto nei confronti dell'intrattenimento elettronico.

"Non c'è un videogioco che parla di amore, non ci sono videogiochi educativi, ci sono solo giochi che insegnano a uccidere. E ci sono ragazzi di 8, 9, 10 anni che passano molto tempo con questi giochi."

La visione di Luiz Inácio Lula da Silva sembra essere piuttosto limitata, è vero che molti videogiochi possono essere violenti e certamente inadatti ai giovanissimi, ma esistono anche produzioni che toccano temi come l'amicizia, l'amore e il rispetto, oltre a videogiochi educativi e produzioni adatte ai più giovani che nulla hanno a che fare con la violenza.

Le parole del Presidente brasiliano sono rimbalzate rapidamente sui social e non mancano reazioni stizzite di chi invita Luiz Inácio Lula da Silva a tornare sui propri passi chiedendo scusa ai giocatori e alle persone che lavorano nella gaming industry.