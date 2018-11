Luma, Boom Boom e Pauline arrivano in Mario Tennis Aces nel 2019

Il roster si Mario Tennis Aces, che negli ultimi mesi ha accolto Diddy Kong, Strutzi, Paratroopa, si allargherà ulteriormente all'inizio del 2019 con altri tre tennisti d'eccezione, Luma, Boom Boom e Pauline.

Ad annunciarlo è stata la stessa Nintendo con il trailer che potete ammirare in apertura di notizia. Luma, una creatura a forma di stella apparsa per la prima volta in Super Mario Galaxy, debutterà a gennaio. A febbraio toccherà a Boom Boom, un Koopa incredibilmente forzuto. Infine, a marzo arriverà Pauline, che recentemente si è fatta vedere in Super Mario Odyssey in qualità di sindaco di New Donk City (e interprete di Jump Up, Super Star!).

Le modalità con cui i tennisti verranno resi disponibili sono le solite di sempre, alle quali i giocatori di Mario Tennis Aces sono ormai ben abituati. Tutti e tre saranno giocabili durante i mesi indicati nell'ambito del Torneo Online, al termine del quale diverranno accessibili senza alcuna limitazione a tutti i giocatori.

Mario Tennis Aces può essere acquistato esclusivamente su Nintendo Switch. Se vi siete appena avvicinati al titolo, vi consigliamo una lettura della nostra guida con i consigli utili per iniziare a giocare. Stando agli ultimi dati forniti dalla casa di Kyoto, da quando è stato lanciato lo scorso giugno Mario Tennis Aces ha venduto 2,16 milioni di copie.