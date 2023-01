LumenTale è il Pokémon italiano: il GDR arriva su Kickstarter con una Demo gratis

Tra i giochi Indie più interessanti in arrivo nel 2023 potrebbero fare capolino anche dei progetti italiani, con il settore videoludico sempre più attivo nel nostro Paese.

Tra gli annunci più recenti, spicca in particolare il reveal di LumenTale: Memories of Trey, un progetto firmato dalla software house romana Beehive Studios. Presentato con il trailer che trovate in apertura di news, il GDR si presenta come un Pokémon-like, fortemente ispirato alle prime avventure Game Freak per Game Boy.

Con una selezione di cinque Starter tra cui scegliere, il protagonista potrà avventurarsi in un mondo aperto confezionato in una gradevole pixel art. Tra creature selvatiche visibili a schermo e lotte all'ultima mossa, LumenTale: Memories of Trey promette di includere al suo interno anche dinamiche tratte dalla serie Persona, mentre Eastward (potete scoprire di più su titolo nella nostra recensione di Eastward) viene citato tra le fonti di ispirazione principali del team.



Per cercare di dare vita al progetto, Beehive Studios ha deciso di lanciare una campagna Kickstarter, che prenderà il via alle ore 17:00 di martedì 10 gennaio 2023. Di seguito, vi riportiamo le coordinate della pagina dedicata alla raccolta fondi:

Dettaglio interessante, la software house italiana ha già confermato che nel corso della campagna Kickstarter i giocatori più curiosi avranno modo di provare LumenTale: Memories of Trey, grazie alla distribuzione di una