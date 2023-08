Lumine incontra Abyss Lumine in un cosplay di Genshin Impact

L'update 4.0 di Genshin Impact si fa attendere, ma l'impatto mediatico che il titolo free to play di MiHoYo sta avendo sulla community continua ad attirare migliaia di nuovi giocatori giornalmente. I fratelli Lumine e Aether sono pronti a dar loro il benvenuto cominciando un fantastico viaggio per il Teyvat.

Nuovi leak su Genshin Impact 4.0 hanno rivelato il set abilità di Neuvillette, uno dei nuovi eroi che verrà introdotto con l'aggiornamento che aprirà le porte verso la regione di Fontaine. In attesa di poterla esplorare liberamente, il viaggio ricomincia.

Genshin Impact si apre con una cutscene iniziale in cui due fratelli gemelli provenienti da un altro mondo viaggiano attraverso l'universo finché un dio sconosciuto non blocca il loro cammino. Sigillato il loro potere di viaggiare, il giocatore si ritroverà bloccato nel Teyvat con la possibilità di scegliere uno tra i gemelli. Selezionando Lumine come personaggio principale, Aether viene catturato.

In questo cosplay di Lumine da Genshin Impact il Viaggiatore non si ricongiunge con suo fratello, bensì con una sua versione alternativa. Abyss Lumine è sostanzialmente identica a Lumine, ma a differenza dello splendente Rising Star indossa un costume completamente nero. Ad aver condiviso questa suggestiva interpretazione, impreziosita con la computer grafica, sono le cosplayer Xhemyd e Miacka.