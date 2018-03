Lumines Remastered annunciato per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Nella giornata odierna,ha annunciato, rifacimento in alta definizione dell'omonimo titolo pubblicato su PlayStation Portable nel 2004. La remastered è in dirittura d'arrivo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, e sarà rilasciata durante il mese di maggio.

Lo sviluppo di Lumines Remastered, che segna il debutto della serie su piattaforme Nintendo, sarà curato dalla software house giapponese Resonoir, e presenterà il supporto alla risoluzione 4K su PC e console, oltre che all'HD Rumble su Nintendo Switch e al sistema di vibrazione dei pad PS4 e Xbox One. Confermata anche la modalità multiplayer online e in locale a due giocatori. Il puzzle game, originariamente ideato da Tetsuya Mizuguchi, avrà la nuova Shuffle Mode e tante skin ed avatar da sbloccare.

Contestualmente all'annuncio, Enhance Games ha pubblicato un trailer ed una serie di immagini, che potete trovare rispettivamente in cima e in calce all'articolo.