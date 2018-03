Luminous Productions: annunciato il primo progetto del nuovo studio di Hajime Tabata

La scorsa settimana,ha annunciato la fondazione di Luminous Productions , nuovo studio diretto dal papà di. Oggi il neonato team ha annunciato il suo primo progetto, non si tratta però di un videogioco...

L'obiettivo di Luminous Productions è quello di "realizzare giochi e contenuti di intrattenimento innovativi e in grado di rompere gli schermi" e in questo senso non stupisce la collaborazione con NHK, la TV di stato giapponese. La rete televisiva manderà in onda una serie di documentari in CGI intitolata "The Birth of Humanity": il primo episodio sarà trasmesso l'8 aprile, il secondo il 13 maggio e il terzo (e ultimo) andrà in onda il 10 giugno.

Hajime Tabata si è dichiarato molto contento di questa collaborazione, le due compagnie hanno lavorato insieme per dare vita a un documentario di altissimo spessore realizzato fondendo insieme le capacità dello studio nella Computer Grafica e l'esperienza di NHK nella produzione di documentari. Secondo il papà di Final Fantasy XV "The Birth of Humanity presenterà una qualità visiva non troppo dissimile da un film in live action."

Al momento purtroppo Luminous Productions e NHK non hanno diffuso teaser o immagini per The Birth of Humanity e non sappiamo se ci siano piani per distribuire la produzione anche tramite altri canali, magari su YouTube o sui social network. Restiamo in attesa anche di eventuali annunci sul primo videogioco prodotto da Luminous, lo studio sta cercando molte figure professionali tra cui grafici, programmatori, animatori, artisti 2D e 3D, ingegneri e altri professionisti con esperienza.