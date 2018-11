Luminous Productions al lavoro su un gioco per PS5!

Tramite il profilo LinkedIn del 3D Modeler Tomohiro Tokoro scopriamo che Luminous Productions (sussidiaria di Square-Enix) è attualmente al lavoro su un gioco per PlayStation 5.

Nell'annuncio si legge che la compagnia sta lavorando su "un nuovo gioco AAA per PlayStation 5" di cui però non sappiamo assolutamente nulla, non è chiaro se il progetto in questione abbia in qualche modo visto il coinvolgimento di Hajime Tabata, responabile dello studio fino al 31 ottobre scorso, data delle sue dimissioni da Square-Enix.

Il profilo di Tokoro suggerisce inoltre come lo studio abbia in programma anche un gioco mobile per il mercato cinese e una espansione di Final Fantasy XV, Episode Ardyn, in uscita a marzo 2019, unico DLC del gioco ancora in vita dopo lo stop al supporto post lancio annunciato la scorsa settimana.