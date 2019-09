Luminous Productions presenta la demo BackStage: sarà così la grafica di PS5 e Scarlett?

Luminous Productions, studio interno di Square Enix, sta attualmente lavorando su un gioco per PS4/Xbox Scarlett e in queste ore ha pubblicato una tech demo denominata BackStage realizzata in Ray Tracing sfruttando la tecnologia grafica Next-Gen Path Tracing.

La demo, mostrata in occasione della conferenza giapponese CEDEC 2019, ha come obiettivo quello di mostrare le potenzialità del Luminous Engine (motore proprietario di Square Enix) nella creazione di contenuti per la Next-Gen, si tratta della prima tech demo a utilizzare la tecnologia Path Tracing e Morgan McGuire di NVIDIA prevede che "questa sarà la grafica dei videogiochi nel 2035."

La demo tecnica in questione gira in temporale su scheda video NVIDIA RTX 2080 Ti, purtroppo non ci sono altri dettagli in merito al lavoro svolto da Luminous ma non è escluso che questa tech demo possa essere usata come base del prossimo progetto del team, già impegnato sulle console di nuova generazione. Cosa ne pensate della tech demo BackStage? Ha colpito la vostra attenzione?

Luminous Productions dovrebbe essere al lavoro su una nuova IP mentre altre voci parlano dello sviluppo di un porting di Final Fantasy XV per PlayStation 5, altri ancora vorrebbero lo studio attivo sulle prime fasi di lavorazione di Final Fantasy 16.