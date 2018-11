Luminous Productions sta sviluppando Final Fantasy 7 Remake per PS5?

A inizio settimana un animatore di Luminous Productions (compagnia di proprietà di Square-Enix) ha aggiornato il proprio curriculum affermando di essere al lavoro su un nuovo gioco per PS5: che possa trattarsi di una nuova IP, di un sequel... o magari di un remake? Proviamo a capirlo insieme.

Su LinkedIn, Tomohiro Tokoro (questo il nome dell'artista) si riferisce al progetto con un generico "New AAA Title for PS5", secondo GameRant ci sono buone probabilità che il gioco in questione possa essere in realtà la versione PlayStation 4 di Final Fantasy VII Remake.

Luminous ha già esperienza con la serie Final Fantasy, avendo sviluppando le ultime patch e i nuovi DLC di FFXV, lavoro che continuerà a svolgere anche nei prossimi mesi fino all'uscita di Episode Ardyn, ultimo contenuto aggiuntivo per il gioco, in arrivo a marzo 2019. Square-Enix ha speso 33 milioni di dollari per dare un nuovo focus allo studio, ora specializzato nella produzione di AAA per "piattaforme di attuale e prossima generazione", altro indizio che potrebbe far pensare alla volontà che Luminous sia al lavoro sul remake di Final Fantasy VII per PS5 e magari Xbox Scarlett.

Tetsuya Nomura (direttore di FF7 Remake) continua a ribadire che lo sviluppo del gioco procede bene, tuttavia al momento il focus di Square-Enix è interamente su Kingdom Hearts III, una volta terminati i lavori e lanciato il terzo episodio della serie la compagnia si dedicherà completamente al remake di Final Fantasy 7, solo allora ne sapremo di più...