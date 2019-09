Luminous Productions: lo studio Square Enix al lavoro su una nuova IP per PS5 e Scarlett

Il sito ufficiale di Luminous Productions (studio interno di Square Enix) riporta due lunghe interviste a Yosuke Matsuda (presidente di Square Enix Holdings) e Takeshi Aramaki, responsabile dello studio in sostituzione di Hajime Tabata, il quale ha lasciato l'azienda alla fine del 2018.

Dall'intervista emerge nuovamente quanto già detto in passato: lo studio è focalizzato sulla produzione di giochi AAA per piattaforme next-gen inoltre viene confermato che Luminous sta lavorando su una nuova IP ad alto budget per PlayStation 5/Xbox Scarlett. Le piattaforme di destinazione non sono state confermate e si parla genericamente di "una nuova IP AAA Next-Gen".

La creazione di IP originali, sottolineano i due intervistati, è un passo importante nei primi anni di vita di una nuova compagnia e richiede un grande lavoro in termini di investimenti economici e creatività. Si tratta però di un passo fondamentale per donare allo studio una propria identità, non limitandosi a lavorare su sequel o IP già esistenti.

Secondo alcuni rumor, Luminous Productions sarebbe al lavoro su Final Fantasy 16 o su un porting di Final Fantasy XV per PlayStation 5, si tratta però solamente di voci di corridoio non confermate e in verità piuttosto datate, che potrebbero non rispecchiare l'attuale stato della compagnia interna a Square Enix.