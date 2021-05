Lumione, il trailer di annuncio: un cupo platform sottomarino nei panni di un elfo

Nuovi annunci sul fronte dello sviluppo indipendente, con la presentazione di Lumione, produzione dai toni cupi e misteriosi, ambientata nelle profondità del mare.

Platform a scorrimento laterale, la produzione firmata da Glimmer Studio pone i giocatori nei panni dell'omonimo Glimmer. Quest'ultimo è un piccolo elfo delle profondità dell'oceano, il cui regno è stato consumato dall'oscurità. In un tentativo disperato di restituire alla sua terra l'antico splendore, la creatura accetterà il richiamo della Luce, per cercare di infrangere l'oscura maledizione che ha avvolto il suo mondo.

Sviluppato in Unreal Engine 4, Lumione propone un gameplay ricco di sfide, basato su di una attenta pianificazione di ogni mossa, tra livelli che richiederanno astuzia e abilità per calibrare alla perfezione ogni balzo. Per il proprio titolo, Glimmer Studio ha realizzato a mano centinaia di livelli, che offriranno una grande varietà di dinamiche e situazioni. A corredo dell'esperienza di gioco, la software house promette una narrazione toccante e coinvolgente, presentata tramite il suggestivo trailer di annuncio che trovate in apertura a questa news. Direttamente in calce, trovate invece una prima selezione di immagini del platform a scorrimento.

Al momento, Lumione è privo di una finestra di uscita precisa, ma il suo debutto è stato confermato per PC (via Steam) e Nintendo Switch.