Lumo è disponibile da oggi in Europa su Nintendo Switch

ha annunciato cheè ora disponibile su Nintendo Switch: dopo aver riscosso un buon successo su PC, Xbox One, PlayStation Vita e PlayStation 4, il gioco è ora disponibile in Europa (in formato retail e digitale) anche per la nuova console della casa di Kyoto.

Lumo è una versione contemporanea del genere isometrico che sarà apprezzata da chiunque sia alla ricerca di un'avventura coinvolgente, stimolante e gratificante. Per chi ha vissuto nell'epoca d'oro dei videogiochi - gli anni '80 e l'inizio degli anni '90 - o ha familiarità con i giochi e la cultura di quel tempo, ci sono numerose citazioni di quel periodo da scoprire e apprezzare in Lumo. Con oltre 400 stanze suddivise in quattro zone altamente stilizzate, sei minigiochi nascosti e molte meraviglie da scoprire, Lumo è un vero e proprio viaggio all’insegna della magia.