Luna Abyss: tanti nuovi dettagli sull'FPS spaziale ispirato a Returnal

Sulle pagine del PlayStation Blog è arrivato oggi un approfondimento su Luna Abyss, un interessante shooter in soggettiva ambientato nello spazio che, per setting e gameplay, ricorda molto da vicino Returnal.

Nel lunghissimo post apparso sul sito ufficiale Sony, gli sviluppatori hanno svelato il processo creativo che ha permesso di realizzare un'ambientazione tanto affascinante come quello della 'falsa Luna', satellite in cui la protagonista e la sua carceriera dovranno avventurarsi. Pare che sia stata riposta grande attenzione nella realizzazione degli scenari, affinché potessero diventare un luogo azzeccato per raccontare la particolare storia di Fawkes ed Aylin. Le due interagiranno anche all'interno della cella, che sarà una sorta di hub in cui si farà ritorno tra una spedizione e l'altra. La storia non verrà inoltre raccontata solo attraverso i dialoghi ed i filmati, ma anche grazie collezionabili che andranno ad arricchire la libreria della lore, accessibile dai menu.

Ovviamente anche la creazione delle creature che si affrontano in questo bullet hell in prima persona è stata oggetto di lunghi studi che hanno visto la collaborazione di animatori e artisti, affinché il risultato fosse bello da vedere e al tempo stesso fattibile.

Il team di Luna Abyss ha anche parlato del tema della diversità, che è parte integrante del progetto. Oltre alla protagonista non binaria, Fawkes, il resto del cast appartiene ad una varietà di etnie, sessualità e identità di genere con l'obiettivo di riflettere la realtà vissuta da chi lavora nello studio. Per rafforzare tale scelta, anche i doppiatori che prestano la voce ai vari personaggi sono stati scelti per rappresentarli alla perfezione.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sulla finestra di lancio, vi ricordiamo che in occasione dello Steam Next Fest è possibile scaricare una demo gratis di Luna Abyss su Steam e provarne una piccola porzione.