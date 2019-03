Lunatone, Oddish e Solrock Shiny arrivano in Pokemon GO!

L'evento Equinozio di Primavera di Pokemon GO ha portato in dote tre nuovi Pokemon Shiny: Solrock, Lunatone e Oddish, presto disponibili anche in versione Cromatica.

Il nuovo evento primaverile (attualmente in corso e in programma fino al 26 marzo) è dedicato ai Pokemon di tipo Erba, con le nuove esclusive regionali Lunatone e Solrock. Oddish Shiny era già trapelato da alcuni leak mentre le versioni cromatiche di Solrock e Lunatone è una assoluta sorpresa per gli allenatori.

Oddish Shiny si distingue per il corpo di verde e le foglie di color verde mente mentre gli altri due Pokemon presentano colorazioni più brillanti rispetto alle versioni Standard. Al momento non è chiaro se i tre Pokemon Shiny citati resteranno disponibili anche dopo la fine dell'evento Equinozio di Primavera.

Il 18 marzo scorso Niantic Labs ha anche riabilitato i Raid Leggendari di Rayquaza, inoltre nel codice sorgente del più recente aggiornamento sono stati scoperti riferimenti a due nuove funzionalità denominate Amici Fortunati e Sincroavventura, in arrivo presumibilmente nel corso delle prossime settimane.