Lushfoil Photography Sim: Annapurna svela l'avventura tra esplorazione e fotografia

Nel corso dell'Annapurna Showcase apertosi con il pauroso video di Lorelei and the Laser Eyes, il publisher statunitense ha alzato il sipario su Lushfoil Photography Sim, una rilassante esperienza di esplorazione e fotografia sviluppata da Matt Newell e destinata ad approdare più avanti nel 2023 su PC e console.

La nuova esperienza free roaming confezionata dal team indie diretto da Newell ci porterà a visitare luoghi meravigliosi sparsi per il mondo. Nel corso dell'avventura dovremo esplorare le ambientazioni per immortalare i panorami più suggestivi servendoci della fotocamera virtuale in dotazione al nostro alter-ego.

A rendere ancora più suggestive e indimenticabili le nostre 'scampagnate digitali' ci penserà una colonna sonora d'impatto con musiche, rigorosamente autorizzate, di artisti provenienti da tutto il mondo.

Ogni scenario da visitare sarà pieno di obiettivi segreti, ciascuno studiato per solleticare la curiosità dei giocatori e spronarli a scattare le foto più incredibili del viaggio da compiere insieme al proprio personaggio. In attesa della data di lancio e della rosa di piattaforme su cui vedrà la luce Lushfoil Photography Sim, vi lasciamo in compagnia delle immagini e del video di presentazione che potete ammirare in calce e in cima alla notizia.