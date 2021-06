Da Lust from Beyond a Winter Survival Simulator: i nuovi giochi del papà di God of War

Nelle battute finali del Future Games Show abbiamo assistito anche ad un piccolo siparietto con protagonista David Jaffe, conosciuto ai più per aver ricoperto il ruolo di director del primo God of War e di Twisted Metal. Il celebre sviluppatore ha parlato della sua software house, MovieGames e dei titoli pubblicati o in arrivo prossimamente.

Si parte da Lust from Beyond, un horror ispirato ai romanzi di H.P. Lovecraft che dopo il debutto su PC lo scorso marzo 2020 si prepara ad approdare anche su console con una nuova edizione. Troviamo poi Fire Commander, strategico in tempo reale con visuale isometrica in cui il giocatore prende il controllo di una squadra di pompieri e deve affrontare situazioni particolarmente complesse. L'ultimo titolo prende il nome di Winter Survival Simulator e si tratta di un atipico survival game in cui non bisogna sopravvivere all'infinito, dal momento che esiste la possibilità che qualcuno soccorra il protagonista e lo tiri fuori dai guai.

Sebbene non si conosca ancora una data d'uscita della riedizione di Lust from Beyond e degli altri due giochi targati MovieGames, su Steam è ora possibile provare una demo di Winter Survival Simulator che permette di farsi un'idea più concreta di questa produzione.

