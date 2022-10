Luto: gioca gratis l'avventura horror ispirata a PT con la Demo di Steam

Dopo aver terrorizzati con il video di Luto dal Future Games Show 2022, i ragazzi di Broken Bird Games ci invitano a immergerci nelle atmosfere a tinte oscure della loro avventura ispirata a PT scaricando gratis la Demo disponibile su Steam.

L'esperienza dark confezionata dalla software house spagnola vede gli utenti impersonare un uomo che, impossibilitato a uscire dalla sua stessa casa, si trova costretto ad affrontare le sue fobie attraverso una serie di sfide psicologiche da superare.

La versione dimostrativa di Luto ci immerge nelle atmosfere di uno dei tanti microcosmi horror plasmati dall'inconscio del nostro alter-ego come rappresentazione plastica delle fobie da superare. Nel corso dell'avventura saremo perciò chiamati a superare diversi enigmi ambientali e scappare a gambe levate dalle entità incorporee scaturite dalla mente del personaggio. Ogni creatura sarà la manifestazione tangibile dell'ansia, della depressione e della claustrofobia e delle altre paure sperimentate dai giocatori.

Cosa ne pensate di questo horror? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato il trailer del Future Games Show. Se amate questo genere di titoli vi invitiamo a dare un'occhiata anche a Paranormal Tales, l'horror in stile body cam in uscita nel 2023 proprio come Luto, il cui lancio dovrebbe avvenire in contemporanea su PC e console PlayStation e Xbox di questa e della passata generazione.