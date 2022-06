Luto: l'horror psicologico sulle orme di PT terrorizza nel video del Future Games Show

Gli sviluppatori di Broken Bird Games presenziano al Future Games Show per mostrare un nuovo video gameplay di Luto, l'horror psicologico sulle orme di PT destinato ad approdare nei prossimi emsi su PC, PS4 e PlayStation 5.

Il nuovo racconto interattivo a tinte oscure di Broken Bird vede gli utenti interpretare un uomo impossibilitato a uscire dalla sua stessa casa. L'obiettivo da raggiungere è perciò quello di aiutare il nostro alter-ego a superare le sue fobie attraverso una serie di sfide psicologiche da superare in un contesto ludico in costante mutamento.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori di Luto seguirà l'evolversi delle attività svolte dai giocatori per concretizzare la visione di una casa che cambierà dinamicamente in funzione delle paure affrontate dal personaggio. I microcosmi horror in cui immergersi, e dai quali scappare a gambe levate, andranno così a rappresentare in maniera plastica fenomeni come l'ansia, la depressione, la claustrofobia e altre paure sperimentate dal proprio alter-ego.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video gameplay di Luto e rimaniamo in attesa di conoscere la data di lancio di questo intrigante horror psicologico.