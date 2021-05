Luto: un trailer svela il nuovo horror per PC, PS4 e PS5

È arrivato a sorpresa nel corso del pomeriggio l'annuncio di Luto, un'avventura horror con visuale in prima persona e dai temi molto particolari che possiamo vedere in movimento nel trailer appena pubblicato.

Luto non è un horror con una componente action e sembra essere tutto focalizzato sull'esplorazione di ambienti claustrofobici. Stando alla descrizione ufficiale del gioco, vestiremo i panni di una persona imprigionata all'interno della sua stessa mente a causa e affronteremo problemi come l'ansia e la depressione. Sembra quindi si tratti di un horror psicologico e non è chiaro se vi siano o meno mostruose creature create dalla mente del protagonista e dalle quali fuggire come in Amnesia, Outlast ed altri esponenti del genere.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio, le cui immagini ricordano molto le ambientazioni esplorate in P.T. (la demo del Silent Hills di Kojima e Del Toro che non ha mai visto la luce), vi ricordiamo che il gioco è in sviluppo presso il team Broken Bird Games ed è in arrivo esclusivamente su PC e PlayStation. Non si hanno invece informazioni sulla finestra di lancio, dal momento che il publisher si è limitato ad indicare le sole piattaforme di riferimento.