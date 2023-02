LXT è il nuovo team italiano di VALORANT composto da sole donne

L’Italia accoglie una nuova squadra di VALORANT che punta ad elevata inclusività ed alte performance: si tratta del team puramente femminile LXT, il quale competerà all’interno del VCT Game Changers creando nuove opportunità per le gamer.

Spinto dalla società di benefit Ask Advisory e da Lexant SBtA, il team in questione è composto da Daniela “Seffyra-Effy” Vrabie, 23 anni; Sara “Aranel” Lippolis, 24; Angelica “Valyyrian” Greco, 19; Regine “Regi” Cabael, 22 e Giulia “Giu” Venuti, 20 anni. Si tratta di giocatrici già note ai veri fan di VALORANT del Belpaese, con importanti esperienze a livello internazionale e un ruolo importante nella stessa community nostrana.

Andrea Arnaldi, fondatore di Lexant, e Andrea Mileto, responsabile del progetto LXT, hanno dichiarato: “Abbiamo scelto di sostenere questo innovativo progetto come Società Benefit perché riteniamo sia un mezzo potente per abbattere gli stereotipi, dare pari dignità a team di qualsiasi genere, consentendo a tutti di promuovere la propria carriera in uno spazio sicuro, sostenuto da una piattaforma per la crescita professionale sia all’interno che all’esterno del gioco. Parte integrante del progetto è la costituzione di un centro studi per monitorare i comportamenti dei gamer al fine di far emergere e valorizzare le competenze e le abilità proprie del settore del gaming. Tutt’altro che da sottovalutare, come molti credono”.

Il modello innovativo spinto da LXT Esports e Ask porterà anche a panel e workshop con le stesse giocatrici per sensibilizzare il pubblico su temi come cyberbullismo, matchfixing, ludopatia e alimentazione scorretta.