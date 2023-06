Lysfanga: Quantic Dream svela il nuovo action adventure, ecco il video gameplay

Durante il Summer Game Fest 2023 che ha fatto da sfondo al reveal della della data di Marvel's Spider-Man 2 su PS5, Quantic Dream ha vestito i panni del publisher per presentare ufficialmente Lysfanga: The Time Shift Warrior, il nuovo action adventure in salsa ruolistica sviluppato da Sand Door Studio.

"Dopo mezzo millennio di pace, un nuovo pericolo incombe su Antala", esordisce la sinossi degli studi indie di Sand Door per tratteggiare il perimetro ludico e narrativo nel quale ci muoveremo nei panni di "Imë, Lysfanga del Nuovo Regno, protettrice del reame. Le antiche città, finora bloccate nel tempo, sono di nuovo libere e un vecchio demone è riuscito a fuggire, minacciando così la pace. Ma non sarai sola. Grazie ai poteri temporali conferiti dalla stessa Dea del Tempo, cosa che nessun altro Lysfanga ha mai avuto prima, puoi riavvolgere il tempo durante i combattimenti ed evocare cloni del tuo passato per farti aiutare. Padroneggia il tuo potere per diventare una vera e propria legione e sconfiggere le orde di demoni in fuga, conosciuti come Raxes".

Nel corso dell'avventura dovremo sfruttare i poteri divini di Imë per riavvolgere il tempo, tornare di qualche secondo nel passato ed evocare i suoi cloni - i cosiddetti remnants - per creare un esercito e sopraffare i nemici. L'impianto di gameplay si reggerà quindi sulle numerose abilità della protagonista, grazie alle quali potremo superare gli ostacoli e approcciarci alle battaglie in modi sempre diversi.

Ogni arena potrà essere affrontata in innumerevoli modi, adattando di volta in volta la propria strategia e utilizzando gli strumenti reperiti nel corso della campagna per combinarli con i cloni-remnants, gli incantesimi e le abilità speciali strappate ai boss. La commercializzazione di Lysfanga: The Time Shift Warrior è prevista nella seconda metà del 2023 su PC (Steam ed Epic Games Store).