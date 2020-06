Machete Aid on Twitch: l'evento di beneficenza della Machete Crew supportato da Logitech

Logitech G annuncia di essere sponsor tecnico del Machete Aid on Twitch, importante evento di beneficienza organizzato per supportare il settore musicale italiano, messo in grossa difficoltà dall’emergenza COVID-19.

La diretta streaming, della durata di 12 ore no-stop, partirà alle 15 di venerdì 5 giugno 2020 sul canale Twitch della Machete Crew, e vedrà la partecipazione di alcuni dei più importanti artisti italiani del mondo della musica e di molti gamer famosi pronti a divertire e divertirsi insieme.

Anastasio, Bugo, Fadi, Lazza, Luna, Francesca Michielin, Nitro, sono solo alcuni dei grandi nomi che parteciperanno all’evento in nome della musica. Per visualizzare l’elenco completo non dovete far altro che andare sul profilo Instagram della Machete.

Lato gaming, oltre alla "Machete Squad" equipaggiata delle migliori attrezzature Logitech G, ci saranno tanti altri streamer italiani che prenderanno parte ad importanti tornei di Call of Duty Warzone e Fortnite, due dei titoli più giocati (e streammati) del momento, e che insieme alle star della musica faranno divertire il pubblico a fin di bene.

Tutti i fondi raccolti durante la diretta saranno destinati alla versione italiana del progetto “COVID-19 Music Relief”, ideato e organizzato da Spotify in collaborazione con organizzazioni che aiutano gli artisti, i professionisti e i lavoratori del settore musicale più bisognosi in tutto il mondo.

In Italia i proventi di questa iniziativa verranno devoluti al fondo “COVID-19 Sosteniamo la musica” istituito da Music Innovation Hub (MIH), un’impresa sociale che crede nella musica come strumento di emancipazione, inclusione e integrazione e promosso da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).

Per ogni euro donato a MIH attraverso la pagina Spotify COVID-19 Sosteniamo la Musica, Spotify ne donerà un altro, fino a un totale complessivo di 10 milioni di dollari a livello globale (includendo tutte le organizzazioni partner).

“Siamo davvero orgogliosi di far parte di un progetto come questo, che ci pone ad un nuovo livello espandendo i nostri orizzonti, permettendoci di supportare altri campi dell’intrattenimento non strettamente legati al mondo del gaming, da cui orgogliosamente proveniamo. Ci sarà da divertirsi.” Dichiara Raffaella Carissimi, Senior Marketing Specialist di Logitech G Italia.

Machete Aid on Twitch è organizzato da Machete in collaborazione con Spotify, Music Innovation Hub, FIMI e Comune di Milano.