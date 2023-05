MachineGames assume per un AAA First-Person Shooter: è Wolfenstein 3?

Da quanto tempo si parla di Wolfenstein 3? Su queste pagine almeno dal 2019, e ad oggi purtroppo non esiste nessuna conferma sull'esistenza del gioco. Tuttavia alcuni indizi farebbero pensare ad uno sviluppo attivo negli studi di MachineGames.

Lo studio svedese sta assumendo personale per un nuovo progetto e in particolare cerca un Senior Animator che abbia esperienza con i giochi in prima persona, che abbia "lavorato ad almeno un gioco AAA" e che abbia "una forte familiarità con i giochi di MachineGames."

Tutto effettivamente farebbe pensare ad un nuovo gioco di Wolfenstein, ricordiamo che Wolfenstein II The New Colossus è stato lanciato nel 2017 mentre negli anni successivi sono usciti spin-off come Wolfenstein Youngblood mentre per quanto riguarda Wolfenstein 3 (o comunque un nuovo capitolo principale) tutto tace, nonostante la community richieda a gran voce un nuovo gioco della serie.

MachineGames sta lavorando da tempo su Indiana Jones (annunciato nel gennaio 2021), Pete Hines di Bethesda ha rassicurato i giocatori sul futuro di Wolfenstein, la serie continuerà e non è stata messa in pausa. Chissà che questo 2023 non possa essere magari l'anno giusto per un primo trailer di Wolfenstein 3, la calda estate dei videogiochi è appena iniziata e le sorprese in tal senso potrebbero non mancare.