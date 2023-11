MachineGames: gli autori di Indiana Jones aprono un nuovo studio in Svezia

MachineGames, gli autori della serie di Wolfenstein nonché sviluppatori incaricati di realizzare il gioco di Indiana Jones di Bethesda, ha aperto una nuova sussidiaria in Svezia, paese di origine della compagnia.

Come rivelato da Gamereactor, lo sviluppatore svedese ha aperto un altro studio nel suo paese natale, questa volta nella regione del Norrland. La conferma giunge tramite un annuncio ufficiale recentemente diffuso dalla software house: "Come sviluppatori di giochi, siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti. L'apertura di un ufficio satellite nel nord della Svezia ci dà l'opportunità di reclutare tra il gran numero di sviluppatori esperti nella regione che potrebbero non avere l'opportunità di trasferirsi nel nostro sede a Uppsala".

L'annuncio non fornisce dettagli su quale progetto si concentrerà il nuovo team. Come anticipato in apertura, sappiamo che MachineGames continua a lavorare ad Indiana Jones, di cui ci ha parlato Todd Howard lo scorse mese di settembre, ma di cui non abbiamo ancora alcun materiale. Basandoci sui precedenti annunci di lavoro della compagnia, in ogni caso, non è da escludere che stia cercando personale per dare vita a Wolfestein 3. Sebbene non sia stato annunciato formalmente un sequel, Pete Hines di Bethesda ha invitato i fan della serie a non preoccuparsi per il futuro.