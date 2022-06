MachineGames entusiasta per lo show Xbox: reveal di Indiana Jones imminente?

Dopo la vagonata di annunci dell'evento principale della Summer Game Fest, si avvicina sempre più il momento di Microsoft, chiamata a sorprendere i giocatori Xbox con i suoi prossimi assi nella manica.

Tra i grandi protagonisti dell'attesissimo evento che si terrà domenica sera a partire dalle ore 19:00 potrebbero essere inclusi anche i ragazzi di MachineGames, la software house nota per la serie di Wolfenstein.

A lasciare spazio a quest'ipotesi è un post degli stessi sviluppatori di Microsoft, che si sono detti entusiasti e impazienti in vista dell'Xbox & Bethesda Games Showcase, ed hanno consigliato a tutti di non mancare all'appuntamento. Potrebbe trattarsi di un semplice gesto di supporto nei confronti dei loro colleghi o, più probabilmente, si tratta di un indizio che ci anticipa delle novità in arrivo.

MachineGames è al lavoro sul gioco di Indiana Jones, e una presentazione ufficiale del progetto potrebbe sicuramente ricoprire un grande peso nell'economia dello show. Non è inoltre da scartare l'ipotesi che lo studio sia pronto a mostrare Wolfenstein 3, dal momento che non è mai stato fatto mistero da Pete Hines di Bethesda che il franchise sparatutto ha ancora un lungo futuro davanti a sé. Per saperne di più non ci resta che attendere lo show di domenica.