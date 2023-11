MachineGames lavora a un gioco con multiplayer online: Wolfenstein 3 sei tu?

Pur non essendo ancora mai stato mostrato ufficialmente, ormai da diverso tempo MachineGames dovrebbe essere alle prese con Wolfenstein 3 considerati gli annunci di lavoro degli scorsi mesi riguardanti lo sviluppo di un FPS Tripla A in corso. Ulteriori offerte lavorative pubblicate dall'azienda alimentano ulteriormente le speculazioni.

Nello specifico MachineGames è ora alla ricerca di un Network Programmer che preferibilmente abbia "conoscenza e comprensione dei servizi matchmaking online". Da questa descrizione sembra dunque emergere la possibilità che lo studio svedese stia lavorando a un gioco multiplayer online, o che comunque abbia feature per il multigiocatore in rete. L'annuncio in ogni caso non fa alcun tipo di riferimento alla serie di Wolfenstein, e non è da escludere che possa trattarsi di un ulteriore progetto ancora pensato appositamente per l'online.

Al tempo stesso l'ipotesi che il futuro Wolfenstein III possa invece implementare feature multiplayer competitive resta comunque concreta, considerando inoltre che MachineGames lavora anche al gioco Xbox di Indiana Jones, anch'esso ancora completamente avvolto nel mistero. E con due grossi progetti già in sviluppo difficilmente l'azienda si farebbe carico di un ulteriore gioco. Chissà se ai The Game Awards 2023 Microsoft farà finalmente chiarezza sullo status di MachineGames e delle sue prossime opere.

Vi piacerebbe un nuovo Wolfenstein con multiplayer online, oppure preferite che sia un'esperienza solo single player?