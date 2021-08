MachineGames al lavoro su un nuovo gioco AAA: è Wolfenstein 3?

MachineGames è attualmente al lavoro su Indiana Jones di Bethesda ma non solo, lo studio svedese sta infatti cercando personale per lo sviluppo un nuovo progetto AAA che potrebbe in qualche modo essere legato a Wolfenstein.

Nello specifico la compagnia è alla ricerca di AI Programmer di livello Senior o Intermedio, si cercano inoltre anche figure per un "New AAA Multiplayer Game" non ancora annunciato. E' difficile capire quali siano i piani di MachineGames, lo studio sembra essere impegnato su più fronti con Indiana Jones che rappresenta solo uno dei numerosi progetti portati avanti dall'azienda.

I tempi sembrano maturi anche per un nuovo Wolfenstein (Wolfenstein 3 o uno spin-off multiplayer?) ma MachineGames potrebbe essere coinvolta anche nella produzione del nuovo Quake dopo aver collaborato allo sviluppo di Quake Remastered ora disponibile su PC e console. Non è escluso che possa esserci anche una nuova IP in cantiere, le possibilità sono certamente molte ma ben poche sono invece le certezze.

Pete Hines di Bethesda ha più volte dichiarato come non ci sia da preoccuparsi per il futuro di Wolfenstein e in passato si è parlato anche di una modalità multiplayer per Wolfenstein 3, parole che coinciderebbero dunque con la ricerca di figure professionali con esperienza nei titoli multigiocatore.