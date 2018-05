MachineGames: potremmo sperimentare nuove strade con un ipotetico Wolfenstein 3

Parlando ai microfoni di Eurogamer.net, Andreas Öjerfors di MachineGames ha confermato che lo studio potrebbe realizzare un terzo capitolo di Wolfenstein. Così fosse, la software house vorrebbe sperimentare un nuovo approccio alla serie, senza però stravolgerne le fondamenta.

"Wolfenstein 3 potrebbe giocare un pò con la sua formula. Non tanto per necessità, ma perché a noi stessi piacerebbe sperimentare un nuovo approccio alla serie. The New Colossus è stata la terza iterazione del brand (dopo The New Order e Old Blood), quindi se volessimo continuare a lavorare sul franchise (Wolfenstein 3) saremmo felici di introdurre delle novità interessanti." dichiara Öjerfors, sottolineando però che lo studio non intende tradire la natura della serie (il gioco continuerebbe ad essere uno shooter, naturalmente).

Interrogato sugli ipotetici tempi di sviluppo per un nuovo capitolo, inoltre, MachineGames sostiene che un ipotetico Wolfenstein 3 potrebbe essere annunciato tra un paio d'anni in occasione dell'E3 di Los Angeles. A voi farebbe piacere una nuova iterazione del franchise?