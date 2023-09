Quarto posto per i Macko agli EMEA Masters 2023: corsa da record per la squadra italiana

E' stata sicuramente una estate indimenticabile per Macko Esports, dopo il trionfo ai PG Nationals Summer Split, la squadra con sede a Monopoli è protagonista di una run storica agli EMEA Masters Summer Season 2023.

Macko Esports raggiunge le semifinali degli EMEA Masters 2023 Summer, solo in questa fase del torneo arriva la sconfitta da parte della squadra spagnola Movistar Riders. Quella dei Macko è una run costellata da risultati incredibili tra cui il dominio assoluto del Gruppo C, ma non solo perché Macko Esports è il primo team italiano a raggiungere la Top 8 per due volte di fila, il primo team proveniente da una ERL minore a rimanere imbattuto ai gruppi e infine il primo team italiano a raggiungere le semifinali e la Top 4.

Quella del 2023 è una estate che i Macko non dimenticheranno, in poche settimane la squadra pugliese ha portato l'eSport italiano sul tetto del mondo, prima vincendo i PG Nationals Summer Split da assoluti protagonisti e poi regalando una incredibile prestazione agli EMEA Masters 2023 Summer battendosi alla pari contro rivali agguerriti come i campioni di Francia Karmine Corp, Anorthosis Famagusta Esports e Nativz.

