Macko eSports comincia con il piede giusto i Play-In degli EMEA Masters

L'avventura di Macko Esports ai Play-In degli EMEA Masters è cominciata in maniera positiva. I ragazzi di Monopoli hanno messo a segno due vittorie su tre reclamando il primo posto provvisorio nel gruppo B a pari merito con Entropiq.

La prima giornata dei Play-In si è aperta come meglio non poteva per Macko Esports, che nel match inaugurale sono riusciti a sconfiggere il team serbo BeFive. Carichi per la vittoria, i nostri hanno proseguito la striscia positiva regolando anche gli olandesi di A One Man Army, ma purtroppo nel terzo e ultimo match della prima giornata sono stati sconfitti dalla compagine ceca Entropiq.

Play-In EMEA Masters - Group Stage

Risultati Prima Giornata Gruppo B

Macko vs BeFive 1-0

vs BeFive 1-0 A One Man Army vs Macko 0-1

0-1 Macko vs Entropiq 0-1

Classifica Gruppo B dopo la prima giornata

Entropiq | 2 vittorie - 1 sconfitta Macko Esports | 2-1 A One Man Army | 1-2 BeFive | 1-2

Tutto si deciderà nella serata di oggi 16 aprile, quando si disputeranno le partite di ritorno del Group Stage. Alle 18:00 i Macko Esports affronteranno Entropiq, mentre alle 20:00 dovranno vedersela con A One Man Army. Alle 21:00, invece, disputeranno il match finale contro BeFive.

A fine giornata, solo le prime due classificate del gruppo otterranno l'accesso alla Knockout Stage dei Play-In, dove dovranno vedersela con le migliori sei squadre degli altri tre gruppi per ottenere l'accesso al Main Event degli EMEA Masters 2024 Spring.

