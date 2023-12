Macko Esport: la prima partecipazione a Milan Games Week e Cartoomics è stata un successo

Il Milan Games Week e Cartoomics dei Macko Esports non si è concluso con il premio di Best Competitive Team agli Italian Esports Awards 2023, poiché il team tutto italiano è stato molto attivo durante la fiera con attività svolte presso lo stand in collaborazione con Everyeye ed HYPE.

I membri del team esportivo sono stati accolti calorosamente dai videogiocatori che hanno preso parte alle due iniziative e nel corso dei tre giorni che hanno caratterizzato gli eventi è stata registrata tantissima attività presso gli stand. In occasione di Milan Games Week e Cartoomics, i giocatori dei Macko Esport hanno preso parte a numerose iniziative che hanno coinvolto gli appassionati e hanno permesso loro di apprendere alcuni dei segreti utilizzati dai giocatori professionisti per trionfare nelle competizioni di League of Legends.

Ovviamente non è mancata l'occasione di sfruttare le numerose postazioni di gioco per fare qualche partita con i fan al free to play firmato Riot Games. Tra un match e l'altro, i membri del team hanno anche dato spazio agli appassionati che volevano scattarsi una foto o chiedere un autografo.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi obiettivi della squadra, vi ricordiamo che i Macko Esports sono il primo team italiano ad aver raggiunto la Top 4 agli EMEA Masters Summer.