Macko Esport sono pronti per vincere l'Ultima Battaglia: ci vediamo a Lucca Comics & Games

Dopo aver fatto incetta di nomination agli Italian Esports Awards, i Macko Esport si preparano ad un importante evento competitivo che si terrà in Italia.

Il team italiano si sta preparando per giocare le finali del torneo PRO-AM "Ultima Battaglia", che è sempre più vicino e vedrà i Macko Esports prendere parte ad un match decisivo che segue una sfilza di performance più che positive. La finale, che si terrà in LAN, si svolgerà il prossimo 4 novembre 2023 alle ore 17:00 del fuso orario italiano in occasione del Lucca Comics & Games, presso il RIOT Stadium.

Il match sarà un Bo5 (best of five) e vedrà la squadra italiana giocarsela contro i DSYRE: si tratterà quindi di un rematch della finale del PGNATS Summer Split che vide i Macko vincere 3 a 1.

Chiunque volesse seguire l'evento in diretta streaming, potrà sintonizzarsi sul canale Twitch di PG Esports LOL all'orario indicato. Chi invece prenderà fisicamente parte al Lucca Comics & Games, potrà raggiungere il RIOT Stadium seguendo la mappa che può trovare qui sotto. Sapevate che i Macko Esports si sono aggiudicati il quarto posto agli EMEA Masters 2023? Si è trattato di una vera e propria corsa da record per il team competitivo italiano.